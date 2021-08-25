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- Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi?
Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi?
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 15:14
- Güncelleme : 25.08.2021 - 15:18
Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Bu acı haberin ardından Metin Çekmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Metin Çekmez öldü mü, neden öldü? sorularına yanıt aramaya başladı.
76 yaşındaki usta oyuncu Metin Çekmez, bir döneme damga vuran ''Adını Feriha Koydum'' dizisinde hayat verdiği Rıza ve ''Binbir Gece'' dizisinde canlandırdığı Burhan karakterleriyle büyük bir üne kavuşmuştu.
Peki Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi? İşte Metin Çekmez'in biyografisi...
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Çekmez, özel Gazetecilik mezunudur.
Tiyatroya ilk adımını 1962 yılında katıldığı Hamlet oyunu ile atan usta oyuncu, usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak işin mutfağı olan sahnelerde kendini geliştirmeye çalışmıştır.
1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya dahil olmuş ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Birçok sinema ve dizide yer almış ancak asıl çıkışını Binbir Gece dizisinde parlattığı Burhan Evliyaoğlu rolüyle yakalamıştır.
Daha sonra bir zamanların en popüler dizisi haline gelen Adını Feriha Koydum'da gösterdiği performansla bir döneme damga vurmuştur.
METİN ÇEKMEZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Metin Çekmez, fenalaşınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım servisine alınan Çekmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
METİN ÇEKMEZ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - 2007 - Ergün Işıldar
- Kanlı Nigar : Sadık Şendil - (2003) - Engin Gürmen
- Kuş Opearsyonu : Hristo Boytchev - (2002) - Macit Koper
- Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - (2001) - Yön: Neş'e Atakan
- Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - (2000) - Yön: Şükrü Türen
- Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - (1998) Yön: Can Doğan
- Theope - Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990 - Yön: Ali Taygun
- Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1989 - Yön: Ali Taygun
- Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
- Tatar Ramazan . Kerim Korcan - (1975) - Yön: Türker Tekin
- Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
- Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
- Kurt (1965) Yön: Ergun Köknar - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
- Utanç Dünyası
FİLMOGRAFİSİ
- Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
- 20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
- Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
- Leyla'nın Evi - 2012
- Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
- Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
- Kuşdili - 2006
- Büyük Buluşma - 2006
- Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005
- Yürek Çığlığı - 2004
- Zümrüt (tv filmi) - 2004
- Baba (dizi) - 2003
- Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
- Güvercin (film) - 1999
- Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996
- İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
- Zirvedekiler - 1993
- Süper Baba - 1993
- Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
- Siyabend-ü Xece - 1991
- Sis : Zülfü Livaneli - 1987
- Kurtar Beni - 1987
- Kurbağalar : Şerif Gören - 1985
- Atla Gel Şaban - 1984
- Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
- Firar - 1984
- Boşver Arkadaş -1974
- Yalancı Yarim - 1973
- Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972