Adına Feriha Koydum'da Feriha'nın babası Rıza karakterine hayat veren Metin Çekmez, hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından kim olduğu ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki Metin Çekmez kimdir?

Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bu acı haberin ardından Metin Çekmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Metin Çekmez öldü mü, neden öldü? sorularına yanıt aramaya başladı.

76 yaşındaki usta oyuncu Metin Çekmez, bir döneme damga vuran ''Adını Feriha Koydum'' dizisinde hayat verdiği Rıza ve ''Binbir Gece'' dizisinde canlandırdığı Burhan karakterleriyle büyük bir üne kavuşmuştu.

Peki Metin Çekmez kimdir? Usta oyuncu Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi? İşte Metin Çekmez'in biyografisi...

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Çekmez, özel Gazetecilik mezunudur.

Tiyatroya ilk adımını 1962 yılında katıldığı Hamlet oyunu ile atan usta oyuncu, usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak işin mutfağı olan sahnelerde kendini geliştirmeye çalışmıştır.

1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya dahil olmuş ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Birçok sinema ve dizide yer almış ancak asıl çıkışını Binbir Gece dizisinde parlattığı Burhan Evliyaoğlu rolüyle yakalamıştır.

Daha sonra bir zamanların en popüler dizisi haline gelen Adını Feriha Koydum'da gösterdiği performansla bir döneme damga vurmuştur.

METİN ÇEKMEZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Metin Çekmez, fenalaşınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine alınan Çekmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

METİN ÇEKMEZ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - 2007 - Ergün Işıldar

Kanlı Nigar : Sadık Şendil - (2003) - Engin Gürmen

Kuş Opearsyonu : Hristo Boytchev - (2002) - Macit Koper

Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - (2001) - Yön: Neş'e Atakan

Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - (2000) - Yön: Şükrü Türen

Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - (1998) Yön: Can Doğan

Theope - Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990 - Yön: Ali Taygun

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1989 - Yön: Ali Taygun

Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Tatar Ramazan . Kerim Korcan - (1975) - Yön: Türker Tekin

Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Kurt (1965) Yön: Ergun Köknar - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Utanç Dünyası

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