Metin Hara kimdir,nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne?

Metin Hara kimdir,nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne?

Metin Hara kaç yaşında,nereli,hangi bölümden mezun oldu? İşte Metin Hara'nın merak edilen hayatı..

2018 yılında dünyaca ünlü manken Adriana Lima yaşadığı aşk ile gündem olan Metin Hara yeniden gündemde.

Yaklaşık iki sene dünyaca ünlü isim ile aşk yaşayan Metin Hara ismini tüm dünyaya duyurmuştu.

Kişisel gelişim alanında yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslar ile bilinen Metin Hara ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile bir aşk yaşıyor.

Sosyal medyada çıkan haberlere göre Hilal Altınbilek ile evleneceği iddia edilen Metin Hara'nın hayatı merak konusu oldu.Peki kimdir Metin Hara? İşte Metin Hara'nın hayatı..

Metin Hara kimdir?

Metin Hara 14 Haziran 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul yıllarını 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamlayan Hara orta okul ve liseyi Üsküdar Amerikan Koleji'nde tamamlamıştır.

Metin Hara İstanbul Ünversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını noktalamıştır.

Enerji ve tedavi çalışmalarıyla ilgilenen Metin Hara insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için bazı seminerler ve bireysel seanslar düzenlemeye başladı.

2007 yılında ''Dinle Neyden'' isimli bir filmde rol alan Hara burada gösterdiği performans ile Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülünü almayı başardı.

2014'te ''Aşkın İstilası'' serisini ilk olan 'Yol' kitabını çıkartan Metin Hara kişisel gelişim türündeki kitabının ikincisi olan 'Dem'i okurlarıyla buluşturmuştur.Kişisel gelişim alanında ilerleyen Hara aşk hayatıylada sık sık gündeme geliyor.

Çıkardığı Kitaplar

Rüzgar ile Karahindiba

Invasion of Love -The Path

Aşkın İstilası - Dem

İyiliğin Bilim Hali

İyiliğin Hareket Hali

Aşkın İstilası – Yol