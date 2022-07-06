Petrol
104.26
1.45%
Euro
17.6243
0.90%
Dolar
17.2211
1.46%
Altın
977.86
1.56%
Borsa
2381
0.00%
Bitcoin
347.606
3.93%
BTXN Coin
6.61
-0.60%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Metin Hara kimdir,nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne?

    Metin Hara kaç yaşında,nereli,hangi bölümden mezun oldu? İşte Metin Hara'nın merak edilen hayatı..
    • 06.07.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Metin Hara kimdir,nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne?

    2018 yılında dünyaca ünlü manken Adriana Lima yaşadığı aşk ile gündem olan Metin Hara yeniden gündemde.

    Yaklaşık iki sene dünyaca ünlü isim ile aşk yaşayan Metin Hara ismini tüm dünyaya duyurmuştu.

    Metin Hara kimdir,nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? #1

    Kişisel gelişim alanında yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslar ile bilinen Metin Hara ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile bir aşk yaşıyor.

    Metin Hara kimdir,nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? #2

    Sosyal medyada çıkan haberlere göre Hilal Altınbilek ile evleneceği iddia edilen Metin Hara'nın hayatı merak konusu oldu.Peki kimdir Metin Hara? İşte Metin Hara'nın hayatı..

    Metin Hara kimdir?

    Metin Hara 14 Haziran 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul yıllarını 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamlayan Hara orta okul ve liseyi Üsküdar Amerikan Koleji'nde tamamlamıştır.

    Metin Hara İstanbul Ünversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını noktalamıştır.

    Enerji ve tedavi çalışmalarıyla ilgilenen Metin Hara insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için bazı seminerler ve bireysel seanslar düzenlemeye başladı.

    Metin Hara kimdir,nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? #3

    2007 yılında ''Dinle Neyden'' isimli bir filmde rol alan Hara burada gösterdiği performans ile Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülünü almayı başardı.

    2014'te ''Aşkın İstilası'' serisini ilk olan 'Yol' kitabını çıkartan Metin Hara kişisel gelişim türündeki kitabının ikincisi olan 'Dem'i okurlarıyla buluşturmuştur.Kişisel gelişim alanında ilerleyen Hara aşk hayatıylada sık sık gündeme geliyor.

    Metin Hara kimdir,nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? #4

    Çıkardığı Kitaplar

    Rüzgar ile Karahindiba

    Invasion of Love -The Path

    Aşkın İstilası - Dem

    İyiliğin Bilim Hali

    İyiliğin Hareket Hali

    Aşkın İstilası – Yol


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli dağıtım araçları sayısı arttırılıyor
    Ekonomi

    Elektrikli dağıtım araçları sayısı arttırılıyor

    Idrissa Gueye, Süper Lig'de oynamam inadından vazgeçti
    Transfer dosyası

    Idrissa Gueye, Süper Lig'de oynamam inadından vazgeçti

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir