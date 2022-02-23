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    Mia Khalifa'dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu'daki ölüm tehditleri 'vız' geldi

    Amangiri'dek çöl tatili yapan eski erotik film yıldızı Mia Khalifa, paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 16:38
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    Mia Khalifa'dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu'daki ölüm tehditleri 'vız' geldi

    Lübnan'lı eski erotik film yıldızı Mia Khalifa, Ortadoğu'da ölüm tehditleri aldıktan sonra sektörü bırakmıştı.

    Şimdilerde model ve sunuculuk yapan Khalifa, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Instagramda 27.1 milyon takipçisi olan Khalifa, paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta sallıyor.

    29 yaşındaki yıldız, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amangiri'deki çöl otelinde tatil yaptığı anları paylaştı.

    ÇÖLÜN ORTASINDA VÜCUDUNU SERGİLEDİ

    Khalifa fit  vücudunu sergilediği çölün ortasında iç çamaşırsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Hayranlarının nabzını yükselten 29 yaşındaki Mia Khalifa paylaşımına, 'Bu fütüristik yeşil ayakkabılar beni çöl tanrıçası gibi hissettirdi' notunu düştü.

    İşte Mia Khalifa'nın cesur pozları...

    Mia Khalifa dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu daki ölüm tehditleri vız geldi #1

    Mia Khalifa dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu daki ölüm tehditleri vız geldi #2

    Mia Khalifa dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu daki ölüm tehditleri vız geldi #3

    Mia Khalifa dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu daki ölüm tehditleri vız geldi #4

    Mia Khalifa dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu daki ölüm tehditleri vız geldi #5

    Mia Khalifa dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu daki ölüm tehditleri vız geldi #6


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