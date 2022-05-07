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    'Miami yaramış' Petek Dinçöz mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti...

    Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Fiziğiyle dikkat çeken Dinçöz'ün mini elbiseli pozu, takipçilerinin beğenisini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 16:18
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    'Miami yaramış' Petek Dinçöz mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti...

    Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998 yılında model olarak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak devam etti.

    İlk çıktığı dönemlerde 'Foolish Casanova', 'İstanbul Geceleri' gibi şarkılarıyla döneme damga vuran şarkıcı, sonrasında 'Zehirli Çiçek', 'Roman Havası' gibi dizilerde yer alarak oyunculuk alanında da boy gösterdi.

    2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlenen ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde evliliğini bitirdi.

    Boşanır boşanmaz soluğu  Miami'de alan Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi ve paylaşımları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

    Mini elbiseli poz

    Cesur ve iddialı pozları Instagram hesabından yayınlayan Petek Dinçöz, son fotoğrafıyla dikkatleri çekti.

    Bacak boyunu gösteren mini elbisesi ile poz veren Dinçöz, fiziğini gözler önüne serdi.

    Petek Dinçöz'ün takipçilerinden tam not alan kareye, beğeni ve yorumlar peş peşe geldi.

    İşte Petek Dinçöz'den cesur poz...

    Miami yaramış Petek Dinçöz mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti... #1

    Miami yaramış Petek Dinçöz mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti... #2

    Miami yaramış Petek Dinçöz mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti... #3

    Miami yaramış Petek Dinçöz mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti... #4


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