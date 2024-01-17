Mika Raun günler sonra hastaneden paylaşım yaptı! "Prensesiniz…" Hakkında çıkan haberlere daha fazla sessiz kalamayan fenomenden günler sonra paylaşım geldi. Mika Raun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. İşte, Mika’nın o paylaşımı…

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Cinsiyet değiştirip bir dizi estetik ameliyat olan fenomen Mika Can Raun, her anını sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Ancak, Mika Raun bir süredir paylaşımlarına ara vermişti.

Sessizliği uzun süren fenomen için ölüğü veya kaçırıldığı hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Bu iddiaların ardından Mika sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Takipçileri tarafından paylaşım yapmadığı süre zarfında oldukça merak edilen Mika yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti.

Hastane odasından paylaşım…

Mika, "Prensesiniz geldi" paylaşımında bir hastane odasında sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğu görülüyor. Raun'un paylaşımı, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Birçok takipçisi, Raun'un sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.