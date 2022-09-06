Mika Raun'dan şoke eden sözler! 'Beni görünce Kur'an okuyor'...

TikTok fenomeni Mika Raun, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. Gözlerden uzak tuttuğu sevgilisini anlatan fenomen isim, açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

Mika Raun gerçek adıyla Mika Can, paylaştığı videolarla son zamanların en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmasıyla ününe ün katan Mika Raun, açıklamaları ve görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun'u gören tanıyamıyor.

TikTok fenomeni Mika Can Raun, son olarak Gökhan Çınar'ın sunduğu Z Kuşağı programının yeni bölüm konuğu oldu.

Programdaki sözleriyle herkesi hayrete düşüren fenomen isim, herkesten sakladığı sevgilisini anlattı.

"Sevgilim beni görünce Ayet-el Kürsi okuyor"

Mika Raun yeni sevgilisini anlatırken "Çok iyi birisi, çok dindar. Beni görünce Ayet-el Kürsi okuyor, nazar duası okuyor. Ama kimse okumamıştı, bu mis gibi namaz filan kılıyor" dedi.

TikTok fenomeni, kendisine para harcamasıyla ilgili gelen eleştirilere ise "Para mutluluk demek değil daha fazla dert, her ay başı yeni saç, parfüm... Para zor yani şimdi parfümüm mesela 7 buçuk bin lira oldu. Para kolaylık değil" yanıtını verdi.

Mika'nın kullandığı parfüme 7 bin lira ödediğini söylemesi de duyanları şaşkına çevirdi.