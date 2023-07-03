Milli marş okunurken ciddiyetini koruyamaya çalışan futbolcu viral oldu! Nijer U23 - Mali U23 maçı öncesinde milli marş okunurken ciddiyetini koruyamayan futbolcu zor anlar yaşadı. İşte o anlar..

Afrika U23 Uluslar Kupası'nda oynanan Nijer U23 - Mali U23 maçı öncesinde yaşanan bir olay sosyal medyada viral oldu.

Mali U23 takımı oyuncularından Brahima Diarra'nın maç öncesi okunan milli marş esnasında kameralara yansıyan görüntüsü futbolseverleri gülümsetti.

Kameranın kendisini yakından çektiği anlarda gülmemek için kendini zor tutan Brahima Diarra sosyal medyada gündeme geldi.

Milli marş okunurken ciddiyetini koruyama çalışan Brahima Diarra'nın o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İşte o anlar..