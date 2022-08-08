Milli voleybolcu Zehra Güneş son pozuyla övgü topladı! 'Güzelliğin gerçek mi'

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı. Genç yıldızın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola 13 yaşında Vakıfbank'ta başladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Güneş, uzun yıllardır Vakıfbank formasını terletiyor ve başarıları ile milli takıma damga vuruyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde.

Her yaptığı hareket ve her paylaştığı fotoğrafla gündemden yaratan genç yıldız, aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Eren Dişli ile oldukça güzel bir birlikteliği olan genç isim, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile adından bahsettirmişti.

Yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı.

22 yaşındaki yıldız voleybolcu son olarak yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Doğal güzeliğiyle sosyal medyayı sallayan Zehra Güneş'in yeni karelerine sevenlerinden övgüler yağdı.