Milyoner'de ilk soruda elendi: Yanıtı gündem oldu

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de, ilginç anlar yaşandı.

Yarışmaya katılan Ceyda Işıkal isimli yarışmacı, ilk soruda herkesi şaşırttı.

Yarışmacının ilk soruda karşısına, “Atasözüne göre hangisi ‘yaş iken eğilir’ sorusu çıktı.

"BAHÇE HORTUMU" YANITI

Ceyda Işıkal bu soruya “Bahçe hortumu” yanıtı vererek elendi.

Oktay Kaynarca ise yanıt karşısında bir süre şoke oldu.

Kaynarca “Ceyda şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?” dedi.

Yarışmacı ise “Diyecek bir şey yok başarısızlığımı konuşmanın…” yanıtını verdi.