Milyoner’e damga vuran anlar: Milyonluk soruya yaklaşmıştı, cevabıyla şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam ilginç anlar yaşandı. 1 milyon TL’lik soruya adım adım yaklaşan yarışmacının 400 bin TL’lik soruda verdiği cevap izleyicileri şaşkına çevirdi. Yarışmacının annesinin cevabı ise geceye damga vurdu.

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ensonhaber.com

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekrana gelen yarışma, yarışmacıların heyecan dolu anları ve beklenmedik cevaplarla izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

Bu hafta yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde katılan bir yarışmacı, zorlu sorulara karşı başarılı bir performans sergileyerek izleyicilerin takdirini kazandı.

Milyonluk soruya adım adım yaklaşan yarışmacının son soruya verdiği cevap, ağızları açık bıraktı.

Yarışmacının bu beklenmedik cevabının ardından, annesinin verdiği tepki de izleyicilerin dikkatini çekti.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan Recep Murat Yalçınkaya, başarılı performansıyla izleyicilerin takdirini topladı.

İkinci baraj sorusunu geçen yarışmacı, 400 bin TL’lik soruya ulaştı. Karşısına "Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?" sorusu çıktı.

Almanya cevabını veren yarışmacı izleyicileri şaşkına çevirdi. Yanlış cevabın ardından annesinin verdiği tepki ise tüm ilgiyi üzerine çekti.

Annesi yarışmacıya, "Keşke çekilseydin Recep! 30 Bin lirayla mı veda ediyor? Azmış Kenan bey! Canı sağ olsun" dedi.