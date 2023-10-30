Milyoner’e katılan Zehra Güneş’e Fenerbahçe sürprizi! Volkan Demirel çıkınca… Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılında A Milli Voleybol Takımı’nın başarıl oyuncusu Zehra Güneş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Güneş’e Fenerbahçe sürprizi izleyicileri şaşırttı.

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Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen Kim Milyoner Olmak İster programının özel konuğu, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş oldu.

Programda Zehra Güneş, hem bilgi yarışmasına katıldı hem de elde edeceği ödülü hayalini gerçekleştirmek için kullanma sözü verdi.

Zehra Güneş, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ceren Topal'ı anarak, bu özel ödülü onun anısına kullanacağını açıkladı.

Zehra Güneş'in bu duyarlı davranışı, hem izleyicileri hem de programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandırdı.

Yarışma sırasında Zehra Güneş'e, Hatayspor'un antrenör ekibi ve başkanı da eşlik etti.

Zehra Güneş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı şu sözlerle kutladı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kızı olarak onun gösterdiği ilkelerin ışığında küçük kızlarımıza, arkadaşlarıma, yaşıtlarıma ve Türk kadınlarına örnek olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Minnetim sonsuz Atama ve silah arkadaşlarına"

Volkan Demirel’den yardım istedi!

"2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ile Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusunda telefon joker hakkını kullanan Zehra Güneş, Volkan Demirel’den yardım istedi.

Volkan Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır" şıkkını belirterek yardımcı oldu.

500 bin TL'lik soruyu da açtıran milli voleybolcu Zehra Güneş, yarışmadan çekildi ve 300 bin TL'nin sahibi oldu.