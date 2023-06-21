Milyonların kahramanı Iron Man'in son hali içler acısı! "Vegan beslenmekten..." Iron Man, yani Demir Adam karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Robert Downey Jr., son haliyle sevenlerini şaşırttı.

M arvel'in en çok sevilen süper kahramanlarından Iron Man, dünyanın her yerinde hayran kitlesine sahip.

Robert Downey Jr. tarafından canlandırılan Tony Stark (Iron Man), vizyonda olsun olmasın yakından takip ediliyor.

Oyuncu Robert Downey, acı dolu hayatı ve kariyerindeki dönüm noktalarıyla dikkat çeken bir isim.

Zodiac, Sherlock Holmes, İyi Geceler ve İyi Şanslar gibi filmleriyle de adından söz ettiren Robert Downey, şimdilerde dinleniyor.

58 yaşındaki ünlü aktör, sevenleriyle sosyal medyadan iletişimini koruyor.

Gören tanıyamadı

Son halini paylaşan Downey, görüntüsüyle takipçilerini şoke etti.

Downey'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafında oldukça zayıf ve sağlıksız durması fanların dikkatini çekti.

Robert, 2020'de Dolittle filminden önce vegan olacağını açıklamıştı. Bazı internet kullanıcıları Downey'in bu büyük değişimini vegan diyeti ile bağdaştırdı.

İşte Iron Man'in son hali...