Güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya üzerinden konuşulmaya devam ediliyor. Kusursuz fiziği ve herkesin dilinde olan saç rengi ile güzelliğini sergileyen Tugay, görenleri mest ediyor.

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki hayat verdiği Suna karakteri ile tanınmaya başlandı. Bu diziden sonra birbirinden farklı projelerde alan oyuncu, Medcezir ile adından söz ettirdi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi projelerde boy gösteren Tugay, oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

Son olarak 5 bölüm süren Gülümse Kaderine dizisinde yer alan Mine Tugay, sosyal medya üzerinden 3.8 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Oyuncu sık sık hem post hem de hikaye atarak, hayranlarıyla etkileşimde kalıyor ve onları güzelliğinden mahrum bırakmıyor.

Son olarak bir reels videosu paylaşan ve 3 farklı elbise giyen Mine Tugay, yine görenlerin ağzını açık bıraktı.

Mine Tugay stili

Sosyal medyayı en iyi kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, güzelliği ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel ve başarılı oyuncu, adeta yaşlanmak nedir bilmiyor.

Sosyal medyaya koyduğu pozlarla yorum ve beğeni alan Tugay, ayaklarına gelen yorumlara ise bir hayli şaşırıyor. Son olarak reels videosu koyan Tugay, yine ayaklarıyla ilgili yorumlar aldı.

Hem elbisesi hem güzelliği ile olay olan Mine Tugay'a bazı hayranları, "Ayaklarını ısırırım" dedi. Tugay, daha önce yaptığı soru - cevaplarda ayakları ile ilgili gelen yorumlardan dolayı utandığını söylemişti.