Mine Tugay bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Kim der ki 45 yaşında' Ünlü oyuncu Mine Tugay bikinili pozları ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın o pozları kısa sürede gündeme oturdu. İşte o kareler..

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Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Mine Tugay'ın Instagram'da 4.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Mine Tugay 2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da dünyaya geldi.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeyi başaran Mine Tugay buradan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı dizilerde rol aldı.

Geçtiğimiz hafta 45 yaşına giren Mine Tugay sosyal medyadan paylaştığı kareler ile adından söz ettirdi. Mine Tugay son olarak Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun o pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Mine Tugay'ın son Instagram pozları..