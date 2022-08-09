Mine Tugay göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündem olan Mine Tugay, son pozuyla ilgi odağı oldu.

44 yaşındaki Mine Tugay, bir zamanların sevilen dizisi Medcezir ile dikkatleri üzerine çekti.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınmaya başlayan Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı yapımlarda da yer alarak ekranların sevilen yüzü oldu.

Son olarak Gülümse Kaderine isimli dizi ile ekran karşısına geçen ancak 5. bölümde dizinin final vermesiyle üzülen Mine, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay, tatil pozları ile nefes kesmişti.

Cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam eden güzel oyuncu, son paylaşımıyla adeta büyüledi.

İşte, Mine Tugay'ıın beğeni yağmuruna tutulan göğüs dekolteli paylaşımı..