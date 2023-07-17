Mine Tugay mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kalça dövmesi dikkat çekti.. Ünlü oyuncu Mine Tugay son Instagram pozları ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın o pozları kısa sürede gündeme oturdu. İşte o kareler..

Mine Tugay sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

Birçok projede yer alan Mine Tugay 2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile tanındı.

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da dünyaya geldi.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeyi başaran Mine Tugay buradan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı dizilerde rol aldı.

Mine Tugay son olarak Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımları ile beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun havuz başında verdiği pozlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Mine Tugay'ın son Instagram pozları..