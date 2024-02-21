Mine Tugay siyah mini elbisesiyle mest etti! Davet tarzına yorum yağdı Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın katıldığı bir gecedeki tarzı büyük beğeni topladı. Gecede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Tugay'ın o pozlarına yorum yağdı.

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Mine Tugay sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye ve beğeni toplamaya devam ediyor.

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile ünlenen Mine Tugay daha sonra birçok dizi ve filmde rol aldı.

Mine Tugay son olarak Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapan Mine Tugay paylaştığı son kareler ile beğeni topladı.

Mine Tugay, hem oyunculuğu hem de sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük ilgi görüyor.

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz gün bir davete katılan oyuncunun davet tarzı takipçilerinden tam not aldı.

45 yaşındaki Mine Tugay'ın katıldığı gecede verdiği pozlar büyük beğeni topladı.

İşte Mine Tugay'ın son Instagram pozları..