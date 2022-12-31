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    Mine Tugay Yalı Çapkını'nı alt üst edecek! Eski sevgili "Defne" ile tanışın...

    Uzun zamandır bir projede yer almayan Mine Tugay, Yalı Çapkını için kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 12:44
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    Mine Tugay Yalı Çapkını'nı alt üst edecek! Eski sevgili 'Defne' ile tanışın...

    Yalı Çapkını, 2022 yılını en çok izlenen dizi olarak kapattı.

    Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, her bölümüyle reytinglere damga vuruyor.

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Gülsen Budayıcıoğlu'nın gerçek hikayelerinden uyarlanıyor. Dizide, Çetin Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa’nın isteği üzerine evlenen Ferit ve Seyran’ın hikayesi anlatılıyor.

    Son bölümde yaşanan olaylarla izleyicileri daha da heyecanlandıran diziye sürpriz bir isim konuk oluyor.

    Mine Tugay sürprizi

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye başarılı oyuncu Mine Tugay konuk oyuncu olarak dahil olacak.

    Tugay dizide, Ferit'in babası Orhan karakterinin eskiden beraberlik yaşadığı Defne karakterini oynayacak.

    Mine Tugay Yalı Çapkını nı alt üst edecek! Eski sevgili 'Defne' ile tanışın... #1


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