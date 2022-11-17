Mine Tugay yine cesur! Dekolteyi verdi, takipçileri kendinden geçti! 'Beyaz ten, kızıl saçlar...'

Havuz başında poz veren 44 yaşındaki Mine Tugay, sosyal medyaya yine damga vurdu.

Son olarak "Gülümse Kaderine" dizisinde rol alan Mine Tugay, yazın tadını çıkartıyor.Mine Tugay, yeni paylaşımıyla gündemde...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı karelerle adından söz ettiriyor.

1997 yılından bu yana ekranlarda olan Tugay, oyunculuğu kadar güzelliği ile de gözde olmayı başardı.

44 yaşındaki Mine Tugay, cesur ve iddialı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini alıyor.

Mine Tugay'dan yeni pozlar

Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Mine Tugay, dekolteli tulumuyla dikkat çekti.

Havuz başında poz veren Tugay, dekoltesinden görünen göğüs kenarındaki dövmesi ile takipçilerini şaşırttı.

Güzel oyuncu, o karelerini takipçileriyle paylaştı. İşte Mine Tugay'ın yeni kareleri...