Mine Tugay'ın doğum günü paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Böyle 45 olur mu' Ünlü oyuncu Mine Tugay 45 yaşına girdi. Tugay yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. İşte o paylaşım..

Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 45 yaşına girdiğini duyurdu.

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeyi başaran Mine Tugay buradan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Birçok projede yer alan Mine Tugay 2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile ünlendi.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı dizilerde rol aldı.

28 Temmuz 1978 yılında dünyaya gelen Mine Tugay geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mine Tugay paylaşımına 'Olduk mu 45 lik.. Bütün doğum günü mesajlarınıza çok teşekkür ederim' ifadelerini ekledi.

Mine Tugay'ın o paylaşımına takipçileri tarafından "Böyle 45 olur mu", "Dünyanın en zarif ve en güzeli" ve "Bence yanlış yazdı 25 yazacaktı" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Mine Tugay'ın doğum günü pozları..