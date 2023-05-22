Mini elbisesiyle mest etti! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan cesur pozlar Bu hafta final yapacağını duyuran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçti. Kullanıcılar yoruma akın etti.

Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu hafta final bölümüyle ekranlarda yer alacak.

Dizide Gizem karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Ünlü oyuncu FOX TV'de yeni bir yazlık dizi için hazırlanırken bir yandan da sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Oyunculuk performansının yanı sıra kusursuz fiziğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Siyah mini elbisesiyle gönülleri fethetti

2,3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından siyah mini elbisesiyle verdiği pozlarını peş peşe yayınladı.

Güzel oyuncunun o pozları kısa sürede beğeni rekoru kırarken, takipçileri o pozlara kayıtsız kalamadı.

1998 yılında Ankara’da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2018 yılında Geleceğin Starı adlı yarışmada ismini milyonlara duyurdu.

2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle ilk başrolünü kaptı. 2021 yılında ise Onur Tan’ın yönettiği Benim Hayatım dizisinde rol aldı.

2022 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül aldı. 2021 yılında Ankara’da yaşayan iş insanı Serdar Sertçelik ile evlendi.