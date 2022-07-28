Mini eteği, bronz teni... Burcu Özberk kusursuz fiziğiyle göreni dumur etti!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Burcu Özberk, mini eteğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Güzel isim, Murat Boz ile film projesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen güzel isim Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde tanınmaya başladı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Burcu, asıl ününü Güneşin Kızları sayesinde kazandı.

Güneş'in Kızları'nda Nazlı'ya hayat veren Burcu Özberk, zaman içerisinde büyük bir kitleye sahip oldu.

Afilli Aşk, Çocukluk ve son olarak Aşk Mamntık İntikam dizisinde yer alan güzel yıldız, Murat Boz ile partner oldu.

Bir film projesi için bir araya gelecek olan ikili, şimdiden hayranlarını heyecanlandırmaya başladı.

Film porjesi için hazırlıklar devam ederken Burcu Özberk, tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar olay olurken, mini etekli pozuna ise yorum yağdı.

Gözlüğü ile oldukça havalı gözüken Burcu Özberk, podyumda salınan mankenlere taş çıkarttı.

Burcu'dan yeni kareler

Afilli Aşk dizisinden sonra Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Burcu Özberk, güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

2013 yılından beri hayatımızda olan Özberk, İlhan Şen ile birlikte Aşk Mantık İntikam dizisinde bir kez daha parladı.

Dizisinin final vermesinin ardından soluğu tatilde alan Özberk, çektirdiği kareler ile olay oldu.

Köpeğini yanından ayırmayan ve mini eteği ile poz veren güzel isme, hayranlarından beğeni yağdı.