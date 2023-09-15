Minik çocuğun annesinden izin alma çabası sosyal medyada viral oldu! Dışarı çıkmak için annesinden izin almaya çalışan çocuğun görüntüleri güldürdü. O görüntüler kısa sürede viral oldu..

ensonhaber.com Dışarı çıkıp arkadaşları ile oyun oynamak için annesinden izin almaya çalışan çocuğun konuşmaları sosyal medyada viral oldu. Minik çocuğun annesi ile diyaloğu izleyenleri gülümsetirken video kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Çocuğun annesinden izin almak için kurduğu cümleler ve tavırları izleyenleri gülümsetti. Arkadaşına söz verdiğini ifade eden minik çocuk "Anne lütfen, söz verdim Erdem’e. Çocuğu üzme." sözleriyle izleyenleri güldürdü. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden anne videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar..

Salih Demirgan

Seo Editor

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