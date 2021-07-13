'Minik Serçe 67 yaşında' Sezen Aksu'ya dair merak edilenler..

Sezen Aksu bugün 67 yaşını kutlarken, hayranları hakkındaki detayları araştırmaya başladı. "Sezen Aksu kimdir?" Sorusu gündeme taşındı. İşte Sezen Aksu'ya dair merak edilenler..

Müzik dünyasında Minik Serçe olarak adlandırılan Sezen Aksu, bugün yeni yaşını kutluyor.

Şarkıları ile sevilen Aksu, uzun süredir sahne almıyor.

Hayranları, Aksu'nun sahnelere yeniden dönmesi için geçtiğimiz yıllarda bir imza kampanyası başlattı.

Ancak Minik Serçe, yeniden sahnelere dönmeyeceğini açıklayarak, sevenlerini üzdü.

Aksu, sahnelere geri dönmemesine rağmen şarkılarını yayınlamaya devam ediyor.

Doğum gününü kutlayan usta sanatçının hayatı ise yeniden merak konusu oldu. Hayranları, "Sezen Aksu kimdir?" Sorusunu gündeme getirdi.

SEZEN AKSU KİMDİR?

Medyada "Minik Serçe" unvanıyla anılan Aksu, Selanik'ten mübadele ile Türkiye'ye gelmiş bir ailenin kızı olan anne ile Pazar, Rizeli bir babanın kızı olarak 13 Temmuz 1954 yılında Sarayköy, Denizli'de doğdu.

Üç yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınması sonucunda burada eğitim gördü, İzmir Kız Lisesini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne devam etti ancak ikinci sınıfta okulu bıraktı. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği Haydi Şansım'ı Sezen Seley adıyla çıkardı. 1977'de ise ilk stüdyo albümü Allahaısmarladık'ı yayınladı.

Kendisine vokallik yapan birçok kişiyi destekleyerek bu kişilerin albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Bu sayede 1990'lar boyunca ve 2000'lerin başında çeşitli isimlerin tanınmasına yardımcı oldu ve bu isimleri etkiledi.

Çıkış yaptığı 1970'lerin ortalarından itibaren, şarkılarıyla etkili bir figür haline gelerek Türk pop müziğine yön verdi. Birçok sanatçı yetiştirdi. Şarkıcılığının yanı sıra yazıp bestelediği şarkıları, başkalarına vermesi sayesinde söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıktı.

ALBÜMLERİ

Allahaısmarladık (1977)

Serçe (1978)

Sevgilerimle (1980)

Ağlamak Güzeldir (1981)

Firuze (1982)

Sen Ağlama (1984)

Git (1986)

Sezen Aksu'88 (1988)

Sezen Aksu Söylüyor (1989)

Gülümse (1991)

Deli Kızın Türküsü (1993)

Işık Doğudan Yükselir (1995)

Düş Bahçeleri (1996)

Düğün ve Cenaze (1997)

Adı Bende Saklı (1998)

Deliveren (2000)

Şarkı Söylemek Lazım (2002)

Yaz Bitmeden (2003)

Bahane (2005)

Deniz Yıldızı (2008)

Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde (2009)

Öptüm (2011)

Biraz Pop Biraz Sezen (2017)

Demo (2018)

Gülümse, Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri oldu. Aksu, bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı.