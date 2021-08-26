Minik Stormi'nin en büyük hayaliydi! Travis aldı, Kylie paylaştı

Dünyanın en zengin ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Kylie Jenner ve Travis Scott'un kızı Stormi'nin en büyük hayaline kavuşması uzun sürmedi.

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü ve en ünlüsü olan 24 yaşındaki Kylie Jenner ile rapçi Travis Scott'ın kızı Stormi'nin son günlerde tek bir şey istiyordu.

Doğduğundan beri lüks hediyeler yağdırılan Stormi'nin ağzından düşürmediği isteği "Sarı bir okul otobüsü"ydü...

Annesi de onun hayaline elleriyle dokunduğu anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

BABASINDAN STORMİ'YE SÜRPRİZ

Bugüne kadar kullandığı binlerce dolar değerinde aksesuarlar ve giydiği aynı oranda pahalı kıyafetlerle haber konusu olan minik Stormi, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek istiyordu.

Babası Travis Scott ise biricik kızının bu özlemi duymasına dayanamadı ve yaşadıkları malikanenin önüne sarı renkli bir okul otobüsü getirdi.

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Bazı kaynaklara göre Scott, bu otobüsü kızının sonra da canı istediği zaman binmesi için satın aldı.

Stormi, otobüsü görünce yüzünde gülücükler açtı. Otobüse neredeyse sarılan Stormi, sonra da bomboş otobüse bindi ve boş koltuklar arasında gezdi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Minik kızının sevincine Kylie Jenner da duyarsız kalmadı. Onun boş otobüste çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Jenner, okula gider gibi giyenen ve sırt çantasını da takan Stormi'nin otobüse sarılırken göründüğü bir fotoğrafını "Stormi'nin söyleyip durduğu şey bir büyük sarı okul otobüsüne binmekti. Babası ona sürpriz yaptı" mesajıyla birlikte Instagram hesabından paylaştı.

'GERÇEKLİKTEN KOPMUŞLAR'

İşte bu paylaşımlardan sonra da Kylie Jenner ve Travis Scott, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Birçok kişi Jenner ile Scott'ın, sahip oldukları zenginlik içinde gerçek dünyayla bağlarını kopardığını ileri sürdü.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Zengin insanlar hakikaten gerçek dünyayla bağlarını koparmış durumda. Oturması için Stormi'ye bir okul otobüsü almışlar" diye yazdı.