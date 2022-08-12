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    Mika Raun eteğini kaldırarak sitem etti! 'Şimdi açacağım'

    TikTok fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka birine dönüşen Mika Raun, eteğiyle ilgili yorum yapanlara sitem etti.
    • 12.08.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:23
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    Mika Raun eteğini kaldırarak sitem etti! 'Şimdi açacağım'

    Mika Raun gerçek adıyla Mika Can, paylaştığı videolarla son zamanların en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

    Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmasıyla ününe ün katan Mika Raun, açıklamaları ve görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun'u gören tanıyamıyor.

    Hem göğüs hem de cinsel organı için ameliyat olan Mika Raun, bu operasyonlar için kredi çektiğini söylemişti.

    "Şimdi açacağım"

    Cinsiyet değiştirme sürecinde olduğu iddia edilen fenomen isim, son gelen mesajlardan sonra isyan etti.

    Eteğiyle ilgili yorumlara sitem eden Mika "Şimdi açacağım yemin ederim yeter artık yeter" dedi.

    Mika Raun eteğini kaldırarak sitem etti! Şimdi açacağım #1

    Mika Raun eteğini kaldırarak sitem etti! Şimdi açacağım #2


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