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Mika Raun eteğini kaldırarak sitem etti! 'Şimdi açacağım'

Mika Raun eteğini kaldırarak sitem etti! 'Şimdi açacağım'

TikTok fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka birine dönüşen Mika Raun, eteğiyle ilgili yorum yapanlara sitem etti.