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- Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte adaylar
Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte adaylar
Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey için 2021 için geri sayım başladı. Peki Miss Turkey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu yılın adayları...
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 13:42
- Güncelleme : 04.09.2021 - 13:45
Türkiye güzeli olmak isteyen adayların başarı ve güzelliklerini yarıştığı Miss Turkey 2021 için sayılı günler kaldı.
20 finalistin güzellik tacı için mücadele edeceği yarışmanın zamanı ve detayları merak ediliyor.
Podyum için geri sayım sürerken, Miss Turkey ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlacak araştırılıyor.
İşte Miss Turkey detayları ve finalistler...
MİSS TURKEY 2021 NE ZAMAN?
Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey finali 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Saat ve yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.
MİSS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ
- KAYRA TÜRKOVİÇ BOY: 1.83 YAŞ:19
- YEŞİM TOPLU BOY: 1.81 YAŞ: 25
- ALARA ERİÇ BOY: 1.79 YAŞ: 18
- ŞİRA SAHİLLİ BOY: 1.78 YAŞ:21
- İLAYDA GÖKALP BOY: 1.77 YAŞ: 22
- TUANA CEMRE CALBAN BOY: 1.77 YAŞ: 21
- NİL ÇUKUR BOY 1.76 YAŞ: 19
- SEVCAN ÖKSÜZ BOY: 1.76 YAŞ: 21
- SENA LEYLA YAVUZ BOY: 1.75 YAŞ: 22
- SU BİGE KORUCU BOY 1.73 YAŞ: 25
- BİRSU DENİZ AKÖZBEK BOY:1.71 YAŞ: 21
- BİLSEL BUSE KADIOĞLU BOY: 1.74 YAŞ: 22
- SELİN ŞAHİNGÖZ BOY: 1.74 YAŞ: 21
- DİLARA KORKMAZ BOY: 1.77 YAŞ: 23
- BUSE ORCAN BOY: 1.77 YAŞ: 19
- BERFİN ANT BOY: 1.77 YAŞ: 22
- MERCAN TEZCAN BOY 1.77 YAŞ: 21
- BAHAR KOLTUKLU BOY:1.82 YAŞ: 24
- BAŞAK İLHAN BOY: 1.76 YAŞ: 23
- CEMRENAZ TURHAN BOY: 1.82 YAŞ: 23