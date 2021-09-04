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Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte adaylar

Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte adaylar

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey için 2021 için geri sayım başladı. Peki Miss Turkey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu yılın adayları...