Miss Turkey güzeli Gönül Dağı'na transfer oldu! O isim Ramazan'ın hayatını değiştirecek

Miss Turkey güzeli Gönül Dağı'na transfer oldu! O isim Ramazan'ın hayatını değiştirecek

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan izleyicisini sevindirecek bir transfer haberi daha geldi. Miss Turkey finalistlerinden Buse Orcan, Gönül Dağı'nın kadrosuna Asya karakteriyle dahil oldu.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve ilk sezonda reyting konusunda diğer dizilere kafa tutan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Berk Atan ile Gülsüm Ali'nin yer aldığı ve çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı

MISS TURKEY GÜZELİ KADROYA DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2021 Miss Turkey finalistleri arasında yer alan ve aynı zamanda 2018 Best Model Of Turkey Yarışması 2'ncisi olan Buse Orcan, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İlk kez bir dizi deneyimi yaşayacak olan Buse Orcan, dizide Asya isimli karaktere hayat verecek ve bu karakter, tesadüfen Ramazan'ın karşısına çıkacak.

Dizinin son bölümlerinde, Asuman ile Ramazan'ın ayrılması çok konuşulmuştu. Asya'nın Ramazan'ın Asuman'a karşı hislerinde bir kırılmaya yol açıp açmayacağı merak konusu oldu