Morg sahnesi damga vurdu: Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ölecek mi?

AT'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ölecek mi?

1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi ünlü isimleri buluşturan Bir Zamanlar Çukurova hakkında seyirciyi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapması beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı iddiası medya gündemine bomba gibi düştü.

Bu akşam yayımlanacak olan 102. bölümle sezon finali yapacak olan dizinin 102. bölüm fragmanında görülen morg sahnesi, akıllara bu Bir Zamanlar Çukurova Demir ölecek mi? sorusunu getirdi.

Peki Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ölecek mi? Murat Ünalmış diziden ayrılacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm sezon finali fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali) İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA DEMİR YAMAN ÖLECEK Mİ?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam yayımlanacak 102. bölümle birlikte sezon arası veriyor.

Kadrosundaki bir çok başarılı oyuncunun ani ayrılıklarıyla gündeme gelen dizi ile ilgili seyircisini üzecek bir iddia ortaya atıldı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden itibaren performansıyla beğeni yağmuruna tutulan başrol oyuncusu Murat Ünalmış diziye veda edecek.

Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman'ın ekibe nasıl veda edeceği bilinmezken yayımlanan fragmanda, konakta yangın çıktığı ve Züleyha'nın ''Demir!'' diye haykırdığı görüldü.

Öte yandan morg sahnesi fragmana damga vurdu. Dizinin sıkı takipçileri ise morgdaki cesetin, Nazan Kesal'ın hayat verdiği Sevda'ya ait olabileceğini düşünüyor.