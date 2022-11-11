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    Moskova'da nöbet değişimi: Asker silahını tutamadı

    Rus asker, nöbet değişimi sırasında elindeki silahı defalarca kez yere düşürdü. Askerin soğuktan elinin donduğu belirtilirken, o anlar milyonlarca tıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 11:38
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    Moskova'da nöbet değişimi: Asker silahını tutamadı

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki asker, talihsiz anlar yaşadı.

    Kızıl Meydan'da nöbet değiştiren askerler, özel yürüyüşleri ile ilerlemeye başladı.

    Bu sırada askerlerden biri, elinde tuttuğu silahını düşürdü.

    Silahını defalarca düşürdü

    Kendisini toparlamaya çalışan asker bir talihsizlik daha yaşayarak, silahını tekrar tekrar düşürdü.

    Bu sırada panikleyen asker, dengesini iyice kaybederken yaşanan anlar sosyal medyada milyon kez tıklandı.

    "Soğuktan eli dondu"

    Bazı yorumlarda ise hava soğukluğu nedeniyle askerin elinin donduğu, ve bu nedenle dengeyi sağlayamadığı vurgulandı.

    İşte o anlar...

    Moskova'da nöbet değişimi: Asker silahını tutamadı VİDEO

    Moskova da nöbet değişimi: Asker silahını tutamadı #1

    Moskova da nöbet değişimi: Asker silahını tutamadı #2

    Moskova da nöbet değişimi: Asker silahını tutamadı #3


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