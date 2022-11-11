Rus asker, nöbet değişimi sırasında elindeki silahı defalarca kez yere düşürdü. Askerin soğuktan elinin donduğu belirtilirken, o anlar milyonlarca tıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki asker, talihsiz anlar yaşadı.

Kızıl Meydan'da nöbet değiştiren askerler, özel yürüyüşleri ile ilerlemeye başladı.

Bu sırada askerlerden biri, elinde tuttuğu silahını düşürdü.

Silahını defalarca düşürdü

Kendisini toparlamaya çalışan asker bir talihsizlik daha yaşayarak, silahını tekrar tekrar düşürdü.

Bu sırada panikleyen asker, dengesini iyice kaybederken yaşanan anlar sosyal medyada milyon kez tıklandı.

"Soğuktan eli dondu"

Bazı yorumlarda ise hava soğukluğu nedeniyle askerin elinin donduğu, ve bu nedenle dengeyi sağlayamadığı vurgulandı.

İşte o anlar...

Moskova'da nöbet değişimi: Asker silahını tutamadı VİDEO