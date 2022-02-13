'Mossolandınız!' Melek Mosso kaç yaşında, nasıl ünlü oldu?

'Mossolandınız!' Melek Mosso kaç yaşında, nasıl ünlü oldu?

Vapurda söylediği şarkılar ile sesini duyan ve şimdilerde milyonları "Mosso"layan şarkıcı Melek Mosso, İbo Show konuğu. Peki Melek Mosso kimdir, kaç yaşında, nasıl ünlü oldu? İşte kariyeri...

Sesi ve yorumuyla kısa sürede Türkiye'nin sevdiği sanatçılar arasına giren Melek Mosso, İbo Show'a konuk oldu.

"Mossolandınız" diyerek dinleyicilerine seslenmesiyle sempatik tavırlar sergileyen genç sanatçı, Kadıköy-Beşiktaş vapur hattında şarkılar söylüyordu.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını yorumlamasıyla adeta kariyerinde dönüm noktası yaşayan Mosso, şimdilerde milyonların dilinde.

Peki Melek Mosso kaç yaşında, nereli, nasıl ünlü oldu? İşte Mosso hakkında bilgiler...

MELEK MOSSO KİMDİR?

11 Kasım 1988 Kayseri doğumlu Melek Mosso ya da gerçek adıyla Melek Davarcı, müzisyen ve müzik öğretmenidir.

Mosso, müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı.

Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı.

Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

MELEK MOSSO NASIL ÜNLÜ OLDU?

Kadıköy ve Beşiktaş vapur hattında şarkılar seslendirerek daha geniş kitleye adını duyuran Melek Mosso, eğitim hayatı boyunca korist ve solist olarak görev yaptı.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

MELEK MOSSO ŞARKILARI