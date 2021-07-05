Mucize Doktor hayranları merak ediyor! Taner Ölmez Üç Kuruş'ta oynayacak mı?

Mucize Doktor hayranları merak ediyor! Taner Ölmez Üç Kuruş'ta oynayacak mı?

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren başarılı oyuncu Taner Ölmez'in Üç Kuruş dizisinin kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki Taner Ölmez Üç Kuruş'ta oynayacak mı?

Ay Yapım, dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Çukur'un final bölümünde yeni projesi Üç Kuruş'u, "İçerde'den çıktık, Çukur'a düştük, sırada Üç Kuruş" duvar yazısıyla duyurmuştu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturacağı, senaryosunu Damla Serim ile Murat Uyurkulak'ın beraber yazacağı dizinin başrollerinde 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenilmişti.

İlk kesinleşen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu olurken, Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli kadroda yer almayacağını belirtmişti.

Bu gelişmelerin ardından başta Mucize Doktor hayranları başta olmak üzere izleyiciler, son olarak Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez'in dizide yer alıp almayacağını araştırmaya başladı.

Peki Taner Ölmez Üç Kuruş'ta oynayacak mı? İşte detaylar...

TANER ÖLMEZ ÜÇ KURUŞ'TA OYNAYACAK MI?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, polis ile mafyanın bitmeyen savaşını etkileyici bir dille ele alacak olan A Yapım'ın Üç Kuruş dizisi için Taner Ölmez'e teklif gittiği konuşuluyordu.

Ancak geçen pazartesi Ece Çeşmioğlu ile evlenen Taner Ölmez'in bir süre dinlenmek istediği ve herhangi bir projede yer almayacağı belirtildi. İddialara ilişkin Taner Ölmez'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.