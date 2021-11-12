Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez yeni projesini seçti! Bakın hangi diziyle dönüyor

Geçen sezon final yapan Mucize Doktor dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Taner Ölmez, yeni sezondaki projesini seçti. Ölmez, Blu TV'de yayınlanan Alef 2 dizisinde rol almayı kabul etti.

Başarılı oyuncu Taner Ölmez, bir dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Medcezir dizisinde hayat verdiği Mert Serez karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Geçen sezon final yaparak ekran macerasına son veren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, bu rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

2009 yılından bu yana oyunculuk sektöründe yer alan Ölmez, bugüne kadar birbirinden farklı birçok karaktere hayat verdi.

Sadece dizilerde değil sinema ve özellikle de tiyatroda birçok projede boy gösteren Taner Ölmez'in yeni sezonda hangi projeyle ekranlara döneceği merak konusuydu.

'ALEF 2' DİZİSİ İLE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile dünya evine giren ve şimdilerde bir bebek bekleyen Taner Ölmez, yeni bir dizide rol almayı kabul etti.

Geçtiğimiz yıl Blu TV'de yayınlanan ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı ''Alef'' dizisi büyük ilgi görmüştü.

Büyük ses getiren projenin ikinci sezonunun bambaşka bir kadro ile çekileceği öğrenilmişti. Yeni kadronun erkek başrolü Taner Ölmez oldu. Ölmez'in partnerine ise Aybüke Pusat hayat verecek.

KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki'nin oturacağı May Production imzalı Alef 2'nin ikinci sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yine Blutv'de seyirciyle buluşacak dizide Aybüke Pusat ve Taner Ölmez'in yanı sıra Su Kutlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Ufuk Karaali, Cankat Aydos, Nizam Namidar de yer alacak.

Aybüke Pusat'ın ''Defne'' karakterine hayat vereceği dizi ekibi, önümüzdeki ay sete çıkacak ve çekimler Kapadokya ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.