Müdür Bey'in sevdiceğiydi! Hayat Bilgisi'nin Sevda öğretmeni Belma Canciğer'in son hali

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Sevda öğretmen karakteriyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzakta bir yaşam süren oyuncu Belma Canciğer, yıllara meydan okuyor.

Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu, Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı bir dönemin çok sevilen televizyon dizisi Hayat Bilgisi, zaman zaman akıllarda yerini alıyor.

Oyuncuların şimdilerde ne yaptığı ve son halleri de merak konusu oluyor.

Dizide canlandırdığı Sevda öğretmen rolüyle gönüllerde taht kuran 49 yaşındaki oyuncu Belma Canciğer, adeta yıllara meydan okuyor.

Müdür Amil Bey'in sevgilisi rolünü oynayan oyuncu, yıllarca seyircinin beğenisini topladı.

BELMA CANCİĞER'İN ŞİMDİKİ HALİ

Şimdilerde ise ekranlardan uzak bir hayat süren Canciğer, Gani Müjde ile 2000 yılının Temmuz ayında hayatını birleştirdi.

Çiftin bu evlilikten Ecesu Müjde adında bir kızı ve Arda Müjde adında bir oğlu var.

İşte Hayat Bilgisi'nin Seva Öğretmeni Belma Canciğer'in son hali...