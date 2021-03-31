Müge Anlı Ayten Sevim olayı nedir? Ayten Sevim'e ne oldu, kim öldürdü?

Müge Anlı Ayten Sevim olayı nedir? Ayten Sevim'e ne oldu, kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mart 2021 yeni bölümü ile bugün izleyici ile buluşuyor. Programdaki Ayten Sevim olayı merak konusu oldu. Ayten Sevim kimdir, ne oldu, kim öldürdü? İşte detaylar..

Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan Ayten Sevim'in şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programına konu oldu.

Hafta başından beri aydınlatılmaya çalışılan Ayten Sevim olayı, izleyicilerin merak konusu oldu.

Ayten Sevim kimdir, ne oldu, eşi mi öldürdü gibi sorular araştırılan detaylar arasında..

Peki Ayten Sevim olayı nedir? İşte detaylar..

MÜGE ANLI AYTEN SEVİM OLAYI NEDİR?

62 yaşındaki Aytan Sevim'in ani ölümü sonrasında kızları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak bu şüpheli ölümden babasının sorumlu olduğunu iddia etti.

Ayten hanımın gayet sağlıklı olduğunu ve o gün düştüğünü söyleyen kızları babasının ambulans yerine kendi arabası ile İstanbul'a götürmek istediğini bu nedenle annelerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Babanın başka kadınlarda ilişkisi olduğu da ortaya çıkarken daha önce Ayten hanımın kızlara korktuğunu söylediği de ortaya çıktı

Diğer yandan Ayten Hanım'ın öldüğü gün banyonun lavabosunda bulunan kanlı peçete detayı dikkatlerden kaçmadı.

Ayten Hanım'ın eşi ölmeden önce eşinin düştüğünü bu nedenle de çenesini bu peçete ile sildikten sonra banyoya attığını iddia etti.

Ayten hanımın sakladığı altınların da yerinden çıkarılması şüpheleri uyandırdı.