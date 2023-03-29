Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: 'Beyefendi siz jigolo musunuz?' Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşanan bir olay sosyal medyada gündeme geldi. Müge Anlı, stüdyoda bulunan kadını dolandıran şahsa 'Beyefendi siz jigolo musunuz?' diye sordu..

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünde, Müge Anlı adeta çileden çıktı.

Hafta içi hergün ekranlara çıkan Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde programa konuk olan Hülya isimli kadın, TikTok'ta tanıştığı biri tarafından dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kendisini fabrikatör olarak tanıttığı iddia edilen kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden Hülya Hanım'ın bahsettiği kişi kısa sürede bulundu.

Müge Anlı ve ekibi, kadının bahsettiği kişiyi bularak canlı yayına bağladı. Canlı yayında sinirler gerilirken Müge Anlı, dolandırıcı olduğu iddia edilen şahsa bazı sorular yöneltti.

Müge Anlı küplere bindi

Telefon ile canlı yayına bağlanan şahıs, stüdyoda bulunan Hülya Hanım'ın hangi amaçla kendisine para verdiğini anlatmadığını dile getirdi.

Bu açıklama sonrası Müge Anlı, "Sen anlat hangi amaçla para verdi?" sorusunu sorunca sinirler gerildi.

Dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs, "Buluştuğumuzda bana 'Benim hayatımda ol, senin için ne istersen yapmaya hazırım dedi." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Müge Anlı, dolandırıcı olduğu iddia edilen şahsa şunları söyledi;

"Pardon! Siz kendinizi meslek olarak nasıl tanıtıyorsunuz, hangi meslek grubu içerisindesiniz beyefendi? Jigololuk yapıyorsunuz tamam yani. Siz bu işi mi yapıyorsunuz? Anlattığınız o. Bunun karşılığında para aldığını söylüyorsan 'Ben bu işi yapıyorum' diyorsun. Vergini ödüyor musun diye de sorarım ben sana yani. Nereye, ne vergisi ödüyorsun sen? Yani, senin geceliği 60 bin lira mı?"

Dolandırıcı olduğu iddia edilen adamın jigolo olmadığını söyleyerek kendini savunmasının ardından Müge Anlı, şahsa Hülya Hanım'a olan borcunu ödemesini söyledi.