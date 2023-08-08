Müge Anlı dönüyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi.. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona ne zaman başlayacak? Sosyal medyada merak uyandıran yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarında yayınlanan popüler program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezona ne zaman başlayacağı büyük merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği yeni sezon öncesi programın takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi netleşti. 23 Haziran'da yayınlanan bölümün ardından sezon arası veren program için geri sayım başladı. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert prgoramı ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen yeni sezon tarihi.. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Ağustos Pazartesi günü yeni yayın dönemine başlıyor.