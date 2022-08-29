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    Müge Anlı ekranlara döndü! İlk sözleri sosyal medyada gündem oldu..

    Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona başladı.Ünlü sunucunun sarfettiği sözler sosyal medyada gündeme geldi..
    • 29.08.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:59
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    Müge Anlı ekranlara döndü! İlk sözleri sosyal medyada gündem oldu..

    ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün itibariyle yeni sezona başladı.24 Haziran 2022'de sezon finali yapan Müge Anlı son bölümde evleneceği müjdesini vererek ekranlara veda etmişti.

    İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen sunucu ekranlara Müge Anlı Yüzbaşıoğlu ismiyle çıktı.

    Müge Anlı ekranlara döndü! İlk sözleri sosyal medyada gündem oldu.. #1

    Müge Anlı programın açılışında yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündeme geldi.Müge Anlı dün heyecandan karnına ağrılar girdiğini dile getirdi.

    Müge Anlı'nın programın açılış konuşmasını yaptıktan sonra sözü Rahmi Özkan'a verirken sarfettiği  "Bu yaz benimle çok uğraştılar, sizinle uğraşmadılar" sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

    Müge Anlı ekranlara döndü! İlk sözleri sosyal medyada gündem oldu.. #2

    Müge Anlı'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken sevenleri konuyla ilgili farklı yorumlarda bulundu..

     


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