Müge Anlı, evlilik vaadiyle dolandırılan adamın evli olduğunu öğrenince sinirlendi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te TikTok'tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığını öne süren adamın evli olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı o anlarda evli olduğu öğrenilen adama sert çıktı.

ensonhaber.com

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, birbirinden ilginç konular ele alınmaya devam ediyor.

Son olarak programa başvuran Doğan Daşkın isimli şahıs, TikTok'tan tanıştığı bir kadına aşık olduğunu anlattı.

Bir süre birlikte yaşadıktan sonra aşık olduğu kadının hayvanlarını çalarak kayıplara karıştığını söyleyen Daşkın, gözyaşları içerisinde sevgilisinin bulunmasını istedi.

TikTok'tan tanıştılar: Sevgilisinin kendisini dolandırıp kaçtığını söyledi

İlişkilerinin kısa zamanda aşka dönüştüğünü iddia eden Daşkın, "Elimde neyim varsa her şeyi alıp gitti. Hayvan sevgisi vardı bunda. Dışarı çıkamıyordu. Ben de hayvanlarla sevgisini gidersin diye 2 tane kuzu aldım. Bir odada besliyorduk. Hem kuzuları hem de kuşları alıp kaçtı." dedi.

Gönül ilişkisi yaşayıp dolandıran Doğan Bey, "Hayvan sevgisi yalanmış bu kadının. Bu şekilde herkesi kandırıp dolandırıyormuş. Gittikten sonra her şey açıklandı bana. Bu durumun farkına vardım." dedi.

"3 kişi gelip; kuzuları, tabakları, elbiselerime kadar arabaya doldurup götürmüşler"

9 aydır beraber yaşadığı 16 yaş küçük sevgilisi Fatma'nın; kuzuları, kuşları ile ortadan kaybolması üzerine isyan eden Doğan Daşkın canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Doğan Bey, yaptığı açıklamada, "Doğum gününde kuşları ona hediye olarak aldım. Kuşlardan birine benim adımı koydu, diğerine kendi adını koydu. 3 kişi gelip; kuzuları, tabakları, elbiselerime kadar arabaya doldurup götürmüşler." ifadelerini kullandı.

TikTok'tan tanıştığı Fatma Hanım tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ifade eden Doğan Bey, "Onu melek zannediyordum." dedi.

"Mehmet diye birini akrabası diye tanıştırdı, gönül bağı varmış"

Fatma Hanım hakkında "Kızlar, 'Onun sevdiği var. İsmi Murat' dedi. Benim adım Doğan, ama o beni hep Murat diye çağırıyordu. Herkesin kendine aşık olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullanan Doğan Bey, erkek arkadaşını akrabası olarak kendisiyle tanıştırdığını da iddia etti.

Daşkın, "Mehmet diye birini akrabası diye tanıştırdı. Akrabası değilmiş Onunla da gönül bağı varmış. Mehmet tüm gerçekleri bana anlattı. Onu da evleneceğim vaadiyle kandırmış." dedi.

Müge Anlı sinirlendi: Sen evlisin, niye evlilik vaadiyle dolandırıldım diyorsun

Müge Anlı bu anlarda, "Sen bekar değil misin?" sorusu üzerine evli olduğunu belirtip eşinden boşanmak için mahkemeye başvurduğunu söyleyen Doğan Bey'e sert çıktı.

"Sen evlisin. Niye evlilik vaadiyle dolandırıldım diyorsun" diyerek uyarıda bulunan Müge Anlı, "Sen bir kadınla dost hayatı yaşamışsın. O da gitmiş"