Müge Anlı Güldane Biçer olayı nedir? Güldane Biçer bulundu mu, katili kim?

17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer’in yakınları Müge Anlı’ya başvurarak bulunmasını istemişti.

Bir süredir devam eden programda Biçer’in eşi Osman Biçer’in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.

Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından ortaya çıkan detaylar, herkesi şaşırttı.

Peki Müge Anlı'daki Güldane Biçer olayı nedir? Güldane Biçer'e ne oldu, katili kim? İşte Güldane Biçer hakkında son gelişmeler..

MÜGE ANLI GÜLDANE BİÇER OLAYI NEDİR?

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer, sık sık ailesinin evine dayak yediği için geldiğini anlatan Güldane Biçer'in kardeşi durum hakkında bilgileri aktarmaya devam ediyor. Kayıp olan Güldane Biçer'in üç çocuğu var.

Güldane Biçer'in kaybı ile ilgili konuşan isimlerden biri de eski eşi Osman Biçer de yayına katıldı. Karşı karşıya gelen aileler bildiklerini aktarmaya devam ediyor.

Son olarak eski eşi Osman Biçer'in tehditle Kamil adlı arkadaşına yalan ifade verdirdiği üzerinde duruluyor.

Karısı kaybolduktan 6 ay sonra onu boşayıp başkaları ile evlenmesi ve karısını bir daha aramaması şüphe uyandırdı. Eşi kaybolduktan 3 gün sonra çocuklarını yurda vermek için başvuran Osman Biçer Güldane'nin geri dönmeyeceğini nereden bildiği merak ediliyordu.

Olaylar, savcılığın başlattığı soruşturma neticesinde çözüme kavuştu.

GÜLDANE BİÇER'E NE OLDU, KATİLİ KİM?

17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer’in yakınları Müge Anlı’ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer’in eşi Osman Biçer’in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.

Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Eşi Güldane Biçer’i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç’ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Biçer’in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer’e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.