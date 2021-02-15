Müge Anlı İkranur Tirsi olayı nedir, katili kim? İkranur Tirsi soruşturmasında son durum..

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur'un katili, cinayeti itiraf etti. İkranur Tirsi olayı nedir, katilleri kim, son durum nedir.. İşte detaylar..

Giresun'da geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin ölümü, Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika yaşanan gelişmelerin ardından İknanur'un ölümüyle ilgili 20 kişiden DNA örneği incelenirken; 7 kişi de sorguya alındı.

Vatandaşlar 7 yaşında ölü bulunan İkranur ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Peki İkranur olayı nedir? İşte detaylar..

MÜGE ANLI İKRANUR OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'nın ATV ekranlarında aylar önce ortaya çıkardığı İkranur Tirsi cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Giresun'da kaybolduktan sonra evinin 7 kilometre uzağındaki Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulunan minik İkranur Tirsi'nin ölümünün perde arkası araştırılıyor.

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşılmıştı.

AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurmuştu.

İKRANUR OLAYINDA SON GELİŞMELER

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin çapraz sorguya da alarak, olayı tüm detaylarıyla aydınlatmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor.

Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

Şüphelilerden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük kızın amcası S.T. ile halası A.T., adliyeye sevk edildi.

AMCASI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaşanan gelişmeyi canlı yayında açıkladı.

Anlı; “Geçtiğimiz günlerde Tirsi Ailesi'nden 7 kişi gözaltına alınmıştı. İkranur'u en son gören 14 yaşındaki amca S.T ve hala A.T, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amca S.T., cinayeti itiraf etti” açıklamasında bulundu.