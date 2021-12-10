Müge Anlı mini elbisesi ile baş döndürdü! Sosyal medyadan rüzgar gibi geçti

Müge Anlı mini elbisesi ile baş döndürdü! Sosyal medyadan rüzgar gibi geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, uzun süren sosyal medya açmama kuralını bozdu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya açan Anlı, son koyduğu kare ile nefesleri kesti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, herkesin en sevdiği ve güvendiği isimlerin başında geliyor.

Tüm Türkiye tarafından ilgiyle izlenen bir program ortaya çıkaran Anlı, gündeme getirdiği bazı olaylarla adından söz ettiriyor.

Cinayetler, kayıplar, aydınlanmamış olaylar ve daha birçok konuya değinen Anlı, sosyal medya kullanmaktan kaçınıyordu.

Sosyal medyadan uzun bir süre uzak duran Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtı.

Başarılı sunucu Instagram hesabı açtıktan çok kısa bir sonra ise 1 milyondan fazla takipçi sayısına ulaştı.

Instagram'ı aktif kullanan ve sık sık fotoğraf paylaşan Anlı, son yayınladığı kare ile beğeni topladı.

MÜGE ANLI'NIN MİNİ MAVİ ELBİSESİ NEFES KESTİ

Giydiği mavi mini elbisesi ile fotoğraf çektiren Müge Anlı, sosyal medya hesabına yükledi.

Anlı'nın yayınladığı son kare, 1 milyon takipçisinden beğeni ve tam not aldı. Sunucu yayınladığı karesine, "Instagram'ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim.

Biri makyaj aynamın önünde, diğeri küçük paparazimin habersiz çıktığı stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi" notunu düştü.