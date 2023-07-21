Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte 2023 yeni sezon tarihi... Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2023 sezon finaliyle ekranlara veda etti. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi...

haber.com/atv.htm" rel="tag" target="_blank">ATV ekranlarında milyonların yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, kayıpları bulmaya ve çözülemeyen cinayetlere ışık tutmaya devam ediyor.

2008 yılından beri yayınlanan program, 2023 sezonuna ara verdi. Müge Anlı ve ekibi geçtiğimiz sezon boyunca, 17 adet cinayet dosyasının kapanmasında rol oynadı.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair bilgiler...

Müge Anlı yeni sezon tarihi 2023

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her sene ağustos ayında yeniden başlıyor. Bu sene de tarih netleşmese de, aynı zamanda başlayacağı tahmin ediliyor.