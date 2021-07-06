Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Milyonların beklediği yeni sezon tarihi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Milyonların beklediği yeni sezon tarihi...

2008 yılından beri sayısız kayıp ve cinayeti aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2021 sezon finaliyle ekranlara veda etti. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi..

ATV ekranlarında milyonların yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, kayıpları bulmaya ve çözülemeyen cinayetlere ışık tutmaya devam ediyor.

Son olarak Büyükşen cinayetini işleyen program geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi.

Üç yıl önce programda işlenen ve yeniden gündeme gelen Necla-Büyükşen cinayeti ile ilgili özel ekibin kurulması ile birlikte cinayetin aydınlatılması için ipuçları toplanmaya devam ediyor.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair bilgiler..

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her yıl 1 ay ara vermektedir. 2 Temmuz'da sezon finaline giren programın Ağustos ayında yeniden başlaması bekleniyor.

Sezon finalinde ekibiyle birlikte çok iyi sezon geçirdiklerinin altını çizen Müge Anlı, eylül ayında izleyicisiyle yeniden buluşacağının müjdesini verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. Sezonu ile atv ekranlarında olacak.