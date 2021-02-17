Müge Anlı Selva Beşali olayı nedir? Suriyeli Selva Beşali'ye ne oldu, bulundu mu?

Altınlarını da alarak şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Selva Beşali ile ilgili gelişmeler merak ediliyor.

Beşali ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak 28 yaşındaki genç kadının bulunması için yardım istedi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, internetten Selva Beşali hakkında araştırma yapıyor.

Peki Müge Anlı Selva Beşali olayı nedir, ne oldu? İşte olayın tüm detayları..

2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen Selva Beşali, 30 Aralık 2020 tarihinde kayboldu.

Üzerinde 40 50 bin liralık altın olduğu söylenen Selva Beşali eşinin yanına gitmek için evden çıktı ve bir daha kendisine ulaşılamadı.

Selva’da 50 gündür haber alınamayınca yakınları Müge Anlı'nın programına katıldı.

28 yaşındaki kadının eşi Müge Anlı'da ''Ben eşimi çok kıskanıyordum. Benim hattım ondaydı o da halasının kızlarıyla çok konuşuyordu. Ben de hattı kullanmasını istemedi. Eşim hattı kırdı 'tamam kullanmam' diyerek, eşine karşı hiç şiddet uygulamadığını söyleyen koca Müge Anlı'yı inandıramadı.

Programa katılan komşuları da Selva Beşali'nin eşinden sık sık şiddet gördüğünü çığlık seslerinin kendilerine kadar geldiğini söyledi.