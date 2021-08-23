Müge Anlı yeni sezon için tarih verdi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Müge Anlı yeni sezon için tarih verdi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu. Müge Anlı, programının yeni sezon tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor?

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya ve şüpheli kayıpları bulmaya devam ediyor.

13 yıldır ekran macerasını sürdüren ve son olarak Büyükşen cinayetini işleyen program, geçtiğimiz ay sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti.

Milyonlarca izleyici, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını merak ederken yeni sezon için beklenen açıklama geldi.

Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yıllarca çözülemeyen cinayetleri konu edinen ve 14. sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Müge Anlı, programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu. Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın ardından programın resmi hesabından yapılan paylaşımda da "Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi atv'de" ifadelerine yer verildi.