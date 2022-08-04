- Haberler
- Medya Haberleri
- Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- 04.08.2022 - 13:17
Yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve geçtiğimiz haftalarda evlenen Müge Anlı, hayranları tarafından özlenmeye başlandı.
Çözülmemiş cinayetleri çözen, kayıpları bulan ve küsleri barıştıran Müge Anlı, her hafta içi hayranlarıyla buluşuyor.
Kısa bir dinlenme molası veren Anlı'nın ekrana ne zaman döneceği ise sevenlerinin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı.
Müge Anlı'nın hayranları, "Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte yanıtı...
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz sezon Ağustos ayı sonunda başlayan Müge Anlı ie Tatlı Sert programının yine Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında seyircisinin karşısına çıkıyor.