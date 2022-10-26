ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan dolandırıcılık olayı gündeme bomba gibi düştü. Tanıştığı kadınları aşk ve iş vaadiyle kandıran adam sırra kadem bastı.

Müge Anlı'nın programında yaşanan bir dolandırıcılık olayı izleyenleri şaşırttı. 27 yaşındaki Tuba Koçman, ablası Pınar ile önceki gün canlı yayına katılarak yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı. Koçman'ın sevgilisi Mustafa İnce tarafından dolandırıldığını iddia etmesinin ardından canlı yayına pek çok telefon ihbarı geldi.

"Yağ satacağız" vaadiyle kandırdı!

Güzellik merkezinde çalışan ve kuaför olduğu bilinen Koçman'ın tanıştıktan iki gün sonra sevgili olduğu Mustafa'dan iş teklifi aldığı öğrenildi. "Tanışmamıza iş arkadaşım vesile olmuştu." diyen Tuba Koçman, başına gelenleri şu ifadelerle anlattı:

"Tanıştığımız akşam lüks bir restorana götürdü. İki gün sonra ilişkiye başladık. Onunla evlenebileceğime inandırdı. Toptan yağ alım satım işi yapıyordu. Bana, 'Sen de bu işi yap, günde 100 bin lira kazanıyorum dedi. Bu işe 40 bin yatırırsan günlük 2 bin kazancın olur. Zaten evleneceğiz, sen de iyi kazanırsın, aynı işi yaparız' dedi. Büyük paralar kazanacağımızı düşündüğüm için tüm birikimimi verdim."

"Güvenimi kazandı"

"İlk etapta 23 bin verdim. 25 bin olarak geri gönderdi. Güvenimi kazandı." diyen Tuba Koçman, "400 bin lira verdim. Bir gün sonra kar parası veriyordu ama ertesi gün 'aşkım daha fazla mal geldi, alalım' diyerek elimden tüm parayı istiyordu. Bana 'O parayı gönder daha fazla kazanalım' diyordu. Bu şekilde bana gönderdiği 600 bin, 800 bin liraya ulaştı. 'Gel bu kazancınla sana araba alalım' dedi. Ben de 'Parayı bana gönder kendi beğendiğim arabayı görüp almak istiyorum' dedim, ısrarcı oldum. Ben fazla ısrarcı olunca da bana 'Hesaplar bloke oldu' dedi" şeklinde konuştu.

Dolandırılanlar yakalanmasını istedi

Canlı yayına bağlanan pek çok dolandırılan kadın olduğu ortaya çıkarken, diğer dolandırılanlar da İnce'nin bir an önce yakalanmasını istedi.