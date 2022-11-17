Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz anlar yaşandı. Eski sevgilisine kaçan Narin Çakırbeyli'nin annesi hakkında söyledikleri yok artık dedirtti. İşte ekranlara damga vuran olay...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı.

Programa katılan Rıfat Bey, eşi Narin Çakırbeyli'den bir süredir haber alamıyordu. Müge Anlı'dan yardım istemek için canlı yayına çıktı.

Herkesi şoke eden olay ise bugün canlı yayında yaşandı. Rıfat Bey, eşi Narin Hanım ile canlı yayında yüzleşti.

Narin Çakırbeyli'nin, Rıfat ile evliyken eski sevgilisiyle yaptıklarını anlatması Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Annesi üzerinden savunma yapması ise pes dedirtti. İşte canlı yayında yaşananlar...

Müge Anlı'yı şoke eden iddia!

Eşini aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Rıfat Bey, eşi Narin'in 5 yaşındaki çocuğunu da alıp eski sevgilisine kaçtığını öğrendi.

Eşini aramak için programa katılan Rıfat Bey ile başkasından hamile olduğu ortaya çıkan Narin Çakırbeyli, stüdyoda yüzleşti.

Rıfat Bey, eşi Narin Hanım'ın eski sevgilisi tarafından kaçırıldığını düşünüyordu. Ancak Narin Çakırbeyli, isteyerek kaçtığını belirtti. Rıfat Bey'in ise "Benle mutlu olamadın Allah seni onunla mutlu etsin" sözleri dikkat çekti.

Narin Çakırbeyli, eski kocasıyla evli olduğu dönemde eşinin saçlarını kazıtıp sokaklarda dilendirdiğini dile getirdi. Canlı yayında Müge Anlı'ya itiraflarda bulunan Narin Hanım, annesinin eski kocasına kaçtığını açıkladı.

Narin, terk ettiği kocasının da bu duruma şahit olduğunu belirtti. Narin'in akrabaları ise canlı yayına bağlanarak bu iddiaları doğruladı.