Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe kaybında flaş gelişme: Kemik kalıntıları bulundu Geçtiğimiz sezon Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Döndü Boztepe olayında yeni gelişmeler yaşandı. 78 yaşındaki Boztepe’nin odunluğunda kemik kalıntıları bulundu. İddiaların odağındaki Mehmet stüdyoda!

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ensonhaber.com

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü.

Geçtiğimiz sezon programda işlenen Döndü Boztepe’nin kayıp olayı bugün de Müge Anlı’da ele alındı.

Afyonkarahisar’a bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Döndü Boztepe, 6 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi.

Döndü Boztepe'nin haftalardır kayıp olması, ailesini ve çevre sakinlerini büyük bir endişeye sürükledi.

Boztepe'nin ailesi, umutsuzca Döndü Hanım'ın akıbetini öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım talebinde bulundu.

Döndü Boztepe olayında yeni gelişme!

Yeni sezona Döndü Boztepe olayıyla başlayan Müge Anlı, olay hakkında yeni gelişmeleri açıklayınca stüdyo buz kesti.

Müge Anlı, Döndü Boztepe’nin evinin yanındaki odunluktan gelen kokular üzerine bölgede araştırma yapılmasını istedi.

Odunlukta bulunan kemik parçaları DNA için laboratuvara gönderildi.

Neler olmuştu?

Döndü Boztepe’nin oğlu Uğur, köyde annesini rahatsız edenlerin olduğunu söylemişti. İddiaların odağındaki Mehmet stüdyoya geldi.

Döndü Boztepe’nin evinin önündeki odunları çalan Mehmet Tunç’un zarar verdiği iddia ediliyordu. Mehmet Tunç ise Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını iddia etti.

Mevlüt Eryılmaz itiraf etti

Döndü Boztepe’nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz, "118'den telefonunu buldum. Bir iki yıldır görüşüyorduk" itirafında bulundu.